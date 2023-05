Oberndorf dankt seinen Bürgern

Blumenschmuck

Ortsgebiet:

Erna und Alfred Hiesberger (1. Platz), Leopoldine und Johann Koppensteiner (2. Platz), Christine und Ernst Resel (3. Platz).

Wohnhäuser im Gemeindegebiet:

Leopoldine und Franz Hinterleitner (1. Platz), Paula und Engelbert Meisinger (2. Platz), Birgit und Josef Hösel (3. Platz).

Bauernhäuser im Gemeindegebiet:

Magdalena und Martin Plank (1. Platz), Erna und Franz Reiterlehner (2. Platz), Cornelia und Herbert Kendler (3. Platz).

Ausbildung

Lehre (Abschlüsse)

Sarah Heinreichsberger (Einzelhandelskauffrau), Fabio Loibl (Spengler und Dachdecker), Yvonne Quintus (Frisörin und Sylistin), Daniel Wieseneder (Steinmetz), Lukas Wieseneder (Elektrotechniker und Metalltechniker).

Meisterprüfung

Martin Wieseneder (Tischler)

Reifeprüfung

Leonie Herbst (BORG Scheibbs), Jan Kozisnik (BORG Scheibbs), Ines Plank (BORG Scheibbs), Kerstin Resl (BORG Scheibbs), Michael Quintus (HTL Wels), David Blamauer (HTL Ybbs), Michael Pfeiffer (Francisco Josephinum).

Weitere Abschlüsse

Simone Ressl (Abschluss Magisterstudium katholische Religionspädagogik), Bernhard Bruckner (Abschluss Diplomprüfung für technisch-wissenschaftliche Berufe), Margit Punz (Abschluss Berufsausbildung Kinderbetreuerin), Sandro Rupf (Befähigungsprüfung Versicherungsmakler), Emanuel Schweighofer (Befähigungsprüfung Versicherungsmakler), Niklas Schröfel (Befähigungsprüfung Gewerbe Reisebüro).

Preise und Auszeichnungen

Kultur und Lebensraum

Nadine Pammer und Lea Marie Lasselsberger (Kammermusik für Zupfinstrumente, 2. Preis beim Jugendmusikwettbewerb Prima la Musica), Anna Maria Schneck (ehrenamtliche musikalische Organisation bei Requien).

Soziales

Maja Bazler (ehrenamtliche Auszeichnung des Landes NÖ in Bronze), Ignaz Grubner (langjährige Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Hub-Lehen), Nicole Wieseneder (Landjugend Leistungsabzeichen in Silber), Herbert Müller und Franz Engel (Ehrennadel für jahrelange Führung eines Betriebes), Johann Kendler (Ehrenring in Silber für die jahrelange Führung eines Betriebes).