Vortrag in Randegg: „Donut-Effekt“ vermeiden

Um die Bevölkerung in diese Arbeiten der Themengruppe miteinzubeziehen, lud die Marktgemeinde alle interessierten Randegger zum Impulsvortrag „Erfolgreiche Praxisbeispiele in der Ortskernentwicklung“. Dabei wurden drei Vorzeigegemeinden vorgestellt. Es geht dabei darum, wichtige Einrichtungen wieder in die Ortsmitte zu bringen. Bürgermeister Franz Faschingleitner aus Reinsberg stellte den bereits durchgeführten Entwicklungsprozess seines Ortes dar. Wichtig sei dabei eine gezielte strategische Entwicklung. So soll dem Donut-Effekt – das Ortszentrum ist leer, und es kommt zu Randentwicklungen – in Randegg entgegengewirkt werden.

