Schon der Nachtragsvoranschlag 2018, der am vergangenen Mittwoch auf der Tagesordnung der Scheibbser Gemeinderatssitzung stand, gab Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht (ÖVP) Anlass zur Freude. Gesteigerte Einnahmen bei der Grund- und Kommunalsteuer, bei den Ertragsanteilen und Minderausgaben bei der Leasingrate für das Krankenhaus sorgten für eine Steigerung der Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt von geplanten 29.000 Euro auf 146.800 Euro.

Und für 2019 ist nochmals eine Steigerung vorgesehen. 243.500 Euro sollen im kommenden Jahr vom ordentlichen in den außerordentlichen Haushalt transferiert werden. „So viel wie in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr. Das zeigt uns, dass wir unsere Hausaufgaben machen und mit den Finanzen auf einem guten Weg sind. Noch dazu, wo wir in den Jahren 2018 und 2019 die Schulden insgesamt von 8,54 Millionen Euro auf 8,13 Millionen Euro senken werden können“, freut sich Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht.

Straßen, Wasserleitung und Kindergarten

Der außerordentliche Haushalt steht dabei ganz im Zeichen von drei Großvorhaben: Im Straßenbau sind neben der Planung der Heubergbrücke, die Straßenverlegung beim Scheibbsbachweg und eine Schranken- und Lichtsignalanlage bei der Eisenbahnkreuzung Unterer Saffenweg geplant. Generalsaniert werden soll auch das Wasserleitungsnetz in der Eisenwurzenstraße von der Heubergstraße bis zum Kapuzinerplatz. Dazu kommt die Außensanierung (Fassade, Dach) beim Kindergarten Flecknertorgasse.

Dazu will die Gemeinde auch ein Planungskonzept andenken, um den NMS-Turnsaal eventuell für größere (Musik)Veranstaltungen von bis zu 500 Leuten nutzbar zu machen. „Das ist einmal ein Gedanke, wobei man dessen Umsetzbarkeit im Laufe des kommenden Jahres prüfen muss. Wir haben uns das aber in Lunz angeschaut. Dort hat man mit relativ kostengünstigen Maßnahmen den Turnsaal zu einem entsprechenden Veranstaltungssaal adaptiert“, berichtet Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht. Ebenfalls für 2019 vorgesehen ist die thermische Sanierung des Gemeindewohnhauses in der Uferstraße 4.

Deutlich teurer als in den letzten Jahren wird der Stadtgemeinde der Kindergarten- und Schülertransport kommen. 69.000 Euro an Mehrkosten hat die Gemeinde dafür budgetiert. Und auch die Kleinkinderbetreuung wird der Gemeinde 2019 mehr kosten. „Bisher konnten wir diese fast kostendeckend abwickeln. Doch ab dem nächsten Halbjahr fallen wir aus der ersten Förderperiode. Dann fallen für uns zusätzliche Kosten von rund 40.000 Euro an“, rechnet Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht vor.

Nachtragsvoranschlag 2018 und Voranschlag 2019 wurden einstimmig beschlossen.