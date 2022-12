„Genügend Spielraum für Zukunftsvisionen“ in Randegg

„Keine Spekulationen“. An ihrem Leitspruch, hält Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger auch im Jahr 2023 fest. Und der Voranschlag für das kommende Jahr liefert die Fakten dazu. Denn trotz der geplanten Großprojekte, wie der Kanal, Wasser- und Straßenbau in der Adalbert-Waser-Straße, und auch kleineren, wie die Fassadengestaltung beim FF-Haus und am Gemeindeamt, weist der Voranschlag ein positives Haushaltspotenzial von 11.600 Euro aus. Besonders profitiert die Gemeinde dabei noch bis Jahresende vom niedrigen Strompreis. „Das wird uns erst im kommenden Jahr voll treffen. Derzeit bezahlen wir für alle Gebäude 40.000 Euro, davon sind nur ein Drittel mit dem teuren Preis berechnet“, erklärt Amtsleiter Jürgen Gamsjäger. Dazu kommt, dass Randegg bereits seit 1988 mit Fernwärme versorgt wird. „Außerdem haben sich die Ertragsanteile um 200.000 Euro gegenüber dem Plan erhöht“, ergänzt der Amtsleiter. Dennoch kommen auf die Gemeinde mit dem Zu- oder Neubau des Kindergartens und der Dachsanierung im Meierhof einige Herausforderungen zu. „Doch wir haben genügend Spielraum für Zukunftsvisionen“, ist Fuchsluger zuversichtlich.

