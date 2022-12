Göstlings Bürgermeister: „2023 wird sehr fordernd“

„Ich will hoffen, dass wir das Jahr 2023 gut überstehen, vor allem unsere Betriebe, denn es wird ein sehr forderndes Jahr werden“, betont Bürgermeister Friedrich Fahrnberger in Anbetracht des Voranschlages. Denn neben der unsicheren Lage kommen auf Göstling im kommenden Jahr auch noch einige Großprojekte zu. „Wir machen das, was unbedingt notwendig ist“, meint Fahrnberger. Und notwendig wird einiges. Denn neben dem Straßenbau und der Wasserversorgungsanlage mit dem Hochbehälter in Hochreit steht auch der nächste Abschnitt in der Sanierung der Hochkarstraße als größte Projekte auf der To-do-Liste „Bei der Sanierung der Hochkarstraße kann es sein, dass wir aufgrund der hohen Kosten etwas vom Plan abweichen müssen, indem wir die Bauzeit kürzer halten oder nur die Stellen sanieren, an denen es Setzungen oder Rutschungen gibt“, betont der Bürgermeister.

Im Zuge der Gemeinderatssitzung erhielt Siegfried Heigl die Goldene Verdienstmedaille der Marktgemeinde verliehen. Heigl war von 2000 bis 2020 im Gemeinderat, 15 Jahre davon als geschäftsführender Gemeinderat für Land- und Forstwirtschaft.

