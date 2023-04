Trotz Herausforderungen in Lunz am See: „Mit Abschluss zufrieden“

Wie in den meisten Gemeinden hat auch in Lunz am See das NÖ Entlastungspaket die Zahlen des Rechnungsabschlusses 2022 zum positiven gedreht. „Wir können das Jahr mit 224.500 Euro zusätzlich an Ertragsanteilen abschließen“, erklärt Amtsleiter Thomas Weber. Große Projekte im Straßenbau und die Begegnungszone können nun komplett abgeschlossen werden. „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis“, betont Bürgermeister Josef Schachner bei der Durchsicht der Zahlen. Dennoch bereiten ihm die hohen Zinsen sowie die steigenden Energie und Personalkosten einige Sorgenfalten. Und auch die Kindergartenoffensive wird die Gemeindespitze noch intensiv beschäftigen. 1,4 Mio. an Landesgeldern sollen bis zum Herbst im nächsten Jahr in den Ausbau des Kindergartens mit einer Kleinkindergruppe investiert werden. „Überlegungen, wie wir den bestehenden Kindergarten erweitern könnten, gibt es schon, aber konkrete Pläne stehen noch nicht fest“, meint der Ortschef.

SPÖ-Vorsitzender Andreas Danner betonte nach der Sitzung gegenüber der NÖN: „Wir werden alles daran setzen, damit die im Vorjahr stillgelegte Kleinkindergruppe bereits im Herbst dieses Jahres ihren Betrieb aufnimmt. Derzeit läuft diesbezüglich eine Bedarfserhebung.“

