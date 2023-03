Wieselburg-Land: Schulden werden sich fast verdoppeln

Während sich Bürgermeister Karl Gerstl und Finanzreferent Franz Rafetzeder (beide ÖVP) heuer noch über einen sehr positiven Rechnungsabschluss 2022 freuen durften – „Haben ein wirklich gutes Jahr hinter uns“ (Rafetzeder) –, werden sich diese Zahlen 2023 nicht mehr ausgehen.

Die Ursache sind die beiden geplanten Großprojekte Brunnenneubau und die Wasserleitungssanierung in Mühling, für die insgesamt jeweils rund 2,8 Millionen Euro im ersten Nachtragsvoranschlag 2023 budgetiert sind. Hat sich 2022 das Nettoergebnis gegenüber 2021 von 141.269 auf 503.499 Euro verbessert, so wird es 2023 voraussichtlich erstmals seit 2020 wieder einen negativen Wert aufweisen (-128.200 Euro). Auch das Haushaltspotenzial nach Zuweisung an die investiven Vorhaben wird von 716.57 auf 115.775 Euro fallen. Dafür wird sich der Schuldenstand der Gemeinde bis Jahresende fast verdoppeln. Hält man aktuell bei 5,60 Millionen an Finanzschulden, so wird dieser Wert Ende des Jahres bei 10,59 Millionen Euro liegen. Allerdings werden da in den nächsten Jahren auch noch Förderungen des Landes und Bundes fließen. Nur vorerst muss die Gemeinde die beiden Großprojekte Brunnenneubau und Wasserleitungssanierung Mühling mittels Darlehen vorfinanzieren.

Bürgermeister Karl Gerstl Foto: Christian Eplinger

„Aus dem Hosensack heraus werden wir künftig nicht mehr so einfach Projekte finanzieren können, auch weil wir bei den Ertragsanteilen und auch den Kommunalsteuereinnahmen in Zukunft weniger budgetieren müssen. Dazu kommt eine aktuell leicht negative Wanderungsbilanz, wodurch die Zahl der Hauptwohnsitzer und damit auch die Einnahmen für die Gemeinde durch den Finanzausgleich abnehmen. Das alles ist zwar kurzfristig verkraftbar, aber auf lange Sicht müssen wir danach trachten, diesen Trend wieder umzukehren“, weiß Franz Rafetzeder. Alleine bei den Ertragsanteilen und den Kommunalsteuereinnahmen rechnet die Landgemeinde 2023 trotz Lohnerhöhungen und Inflation von Mindereinnahmen von knapp 100.000 Euro gegenüber 2022.

Auch deshalb sei es wichtig, verfügbares Bauland zu mobilisieren. Denn die aktuell rund 100 freien Baugründe seien leider nicht verfügbar.

Rechnungsabschluss 2022 in Zahlen:

Ergebnishaushalt: Erträge 7,69 Mio. € - Aufwendungen 7,18 Mio. € - Nettoergebnis 503.499 €

Finanzierungshaushalt: Operative Gebarung: Einzahlungen 7,47 Mio. € - Auszahlungen 6,04 Mio. €, Investive Gebarung: Einzahlungen 246.133 € - Auszahlungen 1,92 Mio. €

Kennzahlen: Haushaltpotenzial 716.575 €, Liquide Mittel 177.088 € (+/- zu 2021: +87.565 €), Finanzschulden 5,60 Mio. € (+/- zu 2021: +90.394 €).

