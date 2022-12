Wieselburg-Land: Vorerst defensiv in der Planung

Mit einem sehr defensiven Budgetansatz geht die Landgemeinde in das Jahr 2023. „Im Voranschlag sind weder Überschüsse aus dem heurigen Jahr noch die jüngste Landesförderung eingearbeitet. Alleine der Energiekostenzuschuss sollte unserer Gemeinde rund 160.000 Euro bringen. Auch bei den übrigen Einnahmen wie etwa der Kommunalsteuer, bei der wir mit 1 Million Euro keine Erhöhung geplant haben, sind wir eher defensiv unterwegs. Daher werden die Zahlen erst im Nachtragsvoranschlag wieder besser ausschauen“, weiß Finanzreferent Franz Rafetzeder (ÖVP).

Dennoch hat man bereits einige sehr große investive Vorhaben budgetiert. Das größte Projekt ist die Leitungssanierung in Neumühl und Mühling, die in Kombination mit dem Breitbandausbau in den nächsten beiden Jahren durchgeführt werden soll. Neun Kilometer Leitungsnetz werden dabei saniert. Der Auftrag ging an die Firma Traunfellner. Für 2023 sind dafür 1,8 Millionen Euro budgetiert.

„Wir müssen aber das gesamte Projekt vorfinanzieren, da die Förderungen erst im Nachhinein fließen werden. Aufgrund der steigenden Zinslandschaft, ist die geplante Darlehensaufnahme von 2,65 Millionen Euro natürlich nicht ideal“, weiß Rafetzeder. Dadurch werden auch die Schulden der Landgemeinde im nächsten Jahr deutlich ansteigen. „Sobald die Fördergelder aber fließen, können wir dann große Teile des Darlehens auch auf einmal zurückzahlen“, ergänzt Amtsleiter Gerhard Groiss.

„Wir haben trotzdem noch Bereiche, wo wir uns etwas leisten können. Außerdem werden wir uns das Kommunale Investitionsprogramm genau anschauen. Da wollen wir für bestimmte Projekte Fördermittel lukrieren, auch wenn wir hier die Hälfte der Projektkosten selbst tragen müssen. Aber unsere Gemeinde ist in der glücklichen Lage, dass wir uns das leisten können“, sagt Bürgermeister Karl Gerstl (ÖVP).

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.