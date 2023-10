Gerald Prankl neuer Wieselburger NÖAAB-Obmann

Beim Gemeindegruppentag des NÖAAB in Wieselburg stellte der neue Obmann Gerald Prankl und sein Team die Weichen für eine gemeinsame Arbeit in Wieselburg Stadt und Land. Aus zwei Ortsgruppen wurde eine. „Mein Team und ich freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Mir ist es ein großes Anliegen, wieder ein Sprachrohr zwischen NÖAAB sowie den Arbeitern und den Angestellten zu sein. Es wird notwendig sein, sich wieder gut zu präsentieren, mit Veranstaltungen im Sinne von Informationsabenden und den Schwerpunkten wie Familienbonus, Pflegebonus, Entlastung, Förderungen und vielem mehr“, sagte Prankl in einem ersten Statement und bedankt sich bei seinen Vorgängern Sandra Schumitsch (Wieselburg-Stadt) und Markus Ratz.

Ihm als Stellvertreter zur Seite stehen Monika Heindl, Andreas Seifert und Patrick Huber.

Das politische Referat des Abends hielt Landtagsabgeordneter Anton Erber, der auf die Themen Lehrlingsoffensive, Wohnbaustrategie, Pflegebonus und Entlastung der Pendler einging. Gemeinsam mit Prankl sowie ÖAAB-Bezirksobfrau Gabriele Langsenlehner und FCG-Bezirksobmann Rudolf Zeller nahm er auch die Ehrungen der langjährigen Mitglieder und Funktionäre vor.