Gemeindepfleger Randegg: Gemeindepfleger ist im Dienst

Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger heißt Gemeindepfleger Christoph Heinreichsberger herzlich in der Gemeinde willkommen. Seine nächste Sprechstunde findet am Mittwoch, 4. Oktober, statt. Foto: Gemeinde Randegg

C hristoph Heinreichsberger bietet nun auch in Randegg die kostenlose Pflegeberatung an. Seine erste Sprechstunde hat am Montag der Vorwoche bereits stattgefunden.