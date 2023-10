Gaming: Fallmann will Rakwetz nachfolgen

Die Weichen dafür wurden in der SPÖ-Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag gestellt. Dort wurde Fallmann einstimmig als Bürgermeisterkandidat bestellt. „Ich bin sehr dankbar für den Rückhalt in der Partei. Wir haben in der Sitzung alles deutlich ausgesprochen. Es ist die logische Schlussfolgerung, da ich die Arbeit von Bürgermeisterin Renate Rakwetz ja schon jahrelang begleite und wohl am besten weiß, was auf mich zukommt“, meint Fallmann, dem auch seine Familie den Rücken für die neue Herausforderung stärkt.

„Meine Kinder haben sich sehr darüber gefreut und meine Frau hat mir ebenfalls ihre volle Unterstützung zugesichert“, meint Fallmann. Er habe sich in der vergangenen Woche sehr viele Gedanken über seine Zukunft gemacht und „der positive Zuspruch aus allen Richtungen hat mich in meinem Entschluss bestärkt.“

Wer Andreas Fallmann als Vizebürgermeister nachfolgen wird, steht aktuell noch nicht fest.