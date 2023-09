Ab sofort stehen zwei KlimaTickets in Randegg zur Verfügung

Ein voller Erfolg war die KlimaTicket-Aktion der Gemeinde Randegg im Vorjahr. „Es war ein Pilotprojekt für ein Jahr, das von unseren Bürgerinnen und Bürgern enorm gut angenommen wurde. Daher haben wir uns jetzt im Gemeinderat entschlossen, die Aktion fortzusetzen und heuer sogar zwei VOR-KlimaTickets aufzulegen, mit denen man sämtliche öffentlichen Bus-, Bahn-, Straßen- und U-Bahnlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nützen kann“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger (ÖVP). Der Gemeinde kostet diese Aktion 1.720 Euro für ein Jahr.

Inzwischen hat man auf der Rückseite des Gemeindeamtes auch entsprechende Schließkästen angebracht, wodurch die Über- oder Weitergabe der Klimatickets nicht mehr an die Öffnungszeiten des Gemeindeamtes gebunden ist. Diese Schließkästen – insgesamt acht an der Zahl – sind einfach mittels Zahlenkombination zu bedienen und können auch von Bus-Benützern genutzt werden. „Viele Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Moped und fahren dann mit dem Bus weiter. In den Schließkästen können sie jetzt ihre Helme aufbewahren oder bei Schlechtwetter auch nasse Überziehjacken oder -hosen“, weiß Fuchsluger.