„Blitz-Sitzung“ von 15 Minuten

Zu einer kurzen Sitzung außerhalb des regulären Sitzungskalenders traf sich am vergangenen Donnerstagabend der Purgstaller Gemeinderat. Der Bürgermeister hatte eine „Blitz-Sitzung“ versprochen und das auch gehalten: Nach sieben Tagesordnungspunkten und ebenso vielen einstimmigen Beschlüssen in der öffentlichen Sitzung wurden die Zuschauer aus dem Sitzungssaal verbannt, die Gemeinderäte konnten zum nicht öffentlichen Teil übergehen.

In der die wichtigste Entscheidung getroffen wurde: Die Auftragsvergabe an den Gewinner des Architektenwettbewerbs für die Errichtung einer Tagesbetreuungsstätte im Huglhaus in der Pöchlarner Straße. Da die Einspruchsfrist gegen die Entscheidung der Wettbewerbs-Jury noch bis zum darauffolgenden Montag aufrecht war, sollte der Auftrag zunächst noch nicht bekannt gegeben werden.

Einige Auftragsvergaben wurden auch im öffentlichen Teil der Sitzung beschlossen: Ein Auftrag für die Errichtung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Schauboden, Sölling und im Gewerbepark in einer Gesamtsumme von 16.776 Euro an die Firma EWW Anlagentechnik GmbH. Um eine Auftragssumme von 6.894 Euro wurde an die Firma Malischowsky die Sanierung der Außenanlage des Kindergartens 2 in der Cölestin-Schachinger-Straße vergeben.

Die Kostenschätzung für die Sanierung des privaten Güterwegs Hauswald wird sich laut Kostenschätzung auf 18.000 Euro belaufen. Die Gemeinde leistet dazu einen Kostenbeitrag von 3.600 Euro. Auch dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. Ebenfalls auf der Tagesordnung war eine Anpassung der Nebengebührenordnung für Gemeindebedienstete: Der Schulwart bekommt für die Dauer seines Dienstauftrags zehn Prozent seines Gehalts als Erschwerniszulage.