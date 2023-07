Steinakirchens Kindergarten soll größer und teurer werden

Das neue Kindergartenjahr bringt in Steinakirchen für die Eltern einige Änderungen mit sich. Durch die Verteuerung des Bustransportes, durchgeführt von der Firma Kerschner, wird auch der Elternbeitrag für den Kindergartenbus angehoben. „Die Teuerung beträgt über 13 Prozent, wir werden aber nach unseren vereinbarten Richtlinien die Preisanpassung nur um zehn Prozent vornehmen“, erklärt Vizebürgemeisterin Iris Steindl. So wird der Busttransport ab dem Herbst für das erste Kind 583 Euro, für das 2. Kind 291,50 Euro jährlich kosten. Das dritte Kind ist gratis. „Das ist meines Erachtens zu hoch und völlig unverhältnismäßig. In anderen Gemeinden ist diese Leistung für die Eltern gratis“, kritisiert Wolfgang Zuser von der Liste LUST und fordert die Aufhebung der selbst auferlegten Gemeinderichtlinie. Vizebürgermeisterin Steindl rechnet vor: „Der Bustransport durch die Firma Kerschner kostet der Gemeinde 41.000 Euro, davon bezahlen die Eltern mit ihrem Beitrag lediglich 20 Prozent.“ Zudem besteht keine Verpflichtung, den Transportservice in Anspruch zu nehmen. Der Antrag wurde mit vier Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung beschlossen.

Einstimmigkeit herrschte jedoch bei der Anhebung des Essensbeitrages für das Mittagessen der Kindergartenkinder. Dieser wird ab 1. September 3,50 Euro pro Menü statt bisher 3,20 Euro betragen.

Bedarfserhebung macht Kindergartenzubau notwendig

Längerfristige Planungen bewirkt der einstimmige Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartens. Nach einer Bedarfserhebung im Mai werden allein im kommenden Kindergartenjahr 32 Kinder erstmals den Kindergarten besuchen. 104 werden es insgesamt sein, davon sind 18 Kinder im Alter von 2,5 bis drei Jahren. „Um diesen Bedarf decken zu können brauchen wir mindestens drei Gruppen plus eine Tagesbetreuungseinrichtung“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Pöhacker, der sich für einen sinnvollen Umbau des Gebäudes ausspricht. Auch die Fragen der Finanzierung, über eine Leasingfirma oder die Gemeinde selbst als Bauträger, muss noch abgekärt werden. „Der Grundsatzbeschluss ist für das Land NÖ jetzt einmal wichtig“, meint Bürgermeister Pöhacker.