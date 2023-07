Dollfuß bleibt Ehrenbürger in Steinakirchen

Mit der Aufarbeitung der Zeitgeschichte rund um die Ehrenbürgerschaft von Engelbert Dollfuß beschäftigte sich der Gemeinderat in der jüngsten Stitzung am vergangenen Donnerstag.

Anstoß für die Diskussion lieferte eine zugezogene Bürgerin, die gemeinsam mit der Liste Unabhängiges Soziales Steinakirchen (LUST) diese Ehrenbürgerschaft nicht mehr zeitgemäß findet. Und so stellte Listenführer Wolfgang Zuser in der Sitzung den Antrag über die Aberkennung der beiden zweifelhaften Ehrenbürgerschaften von Engelbert Dollfuß und Franz Mittner aufgrund ihrer Funktionen in diktatorischen Regimen posthum.

Dollfuß, ehemaliger Bundeskanzler (1932 bis 1934), Diktator und Begründer des austrofaschistischen Ständestaats, ist seit 7. Oktober 1933 Ehrenbürger der Marktgemeinde. Franz Mittner fungierte während des Nationalsozialismus in der Kreisleitung Scheibbs als Kreisbeauftragter für Kriegsopfer sowie in der NS- Gemeindevertretung in Steinakirchen.

Am Marktplatz in Steinakirchen erinnert noch heute ein Hausnummernschild an den ehemaligen Dollfuß-Platz. Foto: Claudia Christ

„Der Parteiausschuss hat sich eingehend und ernsthaft mit der Angelegenheit befasst und sich rechtichen Beistand bei der Kanzlei Burgstaller und Partner geholt“, erklärt ÖVP-Fraktionsobmann Günter Mondl und beruft sich auf die NÖ Gemeindeordnung.

Demnach wurde mit der Novelle zur NÖ GemO 2015 eine ausdrückliche Regelung geschaffen, um eine Ehrung nach dem Tod des Geehrten aberkennen zu können. Diese Aberkennung darf sich aber nur auf Umstände beziehen, die zum Zeitpunkt der Ehrung noch nicht bekannt waren und die dazu geführt hätten, dass die Ehrung nicht vorgenommen worden wäre. „Solche Umstände sind in Bezug auf die Ehrung von Engelbert Dollfuß nicht offenkundig, sodass es aus derzeitiger Sicht keine Rechtsgrundlage für eine Aberkennung der Ehrung von Dr. Dollfuß in der Gemeinde Steinakirchen gibt“, erläutert Mondl.

Die Mandatare der Volkspartei Steinakirchen wollen zudem betont wissen, dass sie für ein weltoffenes Steinakirchen inmitten eines demokratisch regierten Landes und einer demokratisch regierten europäischen Union stehen. Allerdings können Mandatare einer Gemeinde keine symbolischen Beschlüsse und oder moralische Wertbekundungen formalrechtlich beschließen, eine Gemeinde agiert aufgrund herrschender Gesetze. „Engelbert Dollfuss ist verstorben und wird in der Marktgemeinde Steinakirchen am Forst nicht als Ehrenbürger geführt. Die damalige Gemeindeverwaltung, die diese Ehrung vorgenommen hat, ist auch nicht mehr existent“, führte Mondl aus.

Zur endgültigen geschichtlichen Aufarbeitung hat die ÖVP Steinakirchen ein Rechtsgutachten erstellen lassen. „Die weitere geschichtliche Aufarbeitung werden wir mit der Übergabe der Verleihungsurkunde an das Haus der Geschichte in St. Pölten in die Wege leiten“, informiert Mondl.

Bei der anschließenden Abstimmung über die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Engelbert Dolluß und Franz Mittner stimmte lediglich das fünköpfige Team der Liste LUST dafür, ÖVP-Gemeinderat Albin Heigl enthielt sich der Stimme.

„Wir finden es sehr bedauerlich, dass sich die ÖVP Steinakirchen nicht dazu durchringen kann, die Ehrenbürgerschaft von Engelbert Dollfuss abzuerkennen. Selbst in der Stadt Mank war dies letzten November ohne Weiteres möglich. Die ÖVP Steinakirchen scheute keine Mühen und sogar Kosten, um dafür vorgeschobene Argumente zu finden. Zu guter Letzt schreckt Klubobmann und designierter Parteiobmann Günter Mondl namens der ÖVP in einem auf Facebook veröffentlichten Rundumschlag auch nicht vor persönlichen Angriffen und Diffamierungen zurück, anstatt sich dieser sensiblen geschichtlichen Frage endlich ernsthaft zu stellen“, meint LUST-Chef Wolfgang Zuser nachdem die ÖVP Steinakirchen in einer Aussendung einen Tag nach der Gemeinderatssitzung der LUST ausrichten ließ: „Der LUST, respektive Dr. Zuser sind die formalrichtigen Behandlungen aller Gemeindeangelegenheiten immer sehr wichtig, außer es geht halt um eigene Interessen, da ist es auch egal, ob ein Gemeinderatsbeschluss formal richtig ist oder nicht.“ Zuser kontert: „Sich schlussendlich auf die NÖ Gemeindeordnung zu berufen, die eine Aberkennung angeblich unmöglich mache, sei insofern äußert zynisch, als dass die ÖVP ansonsten dieselbe Gemeindeordnung permanent mit Füßen tritt und sie fortwährend bricht, um uns in unseren demokratischen Rechten einzuschränken“.