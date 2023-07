Gemeinde Steinakirchen setzt GEDESAG ein Ultimatum

Es war im April des Jahres 2017, als die Marktgemeinde Steinakirchen mit einem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat die Weichen für leistbares Wohnen am alten Kindergartenareal stellte. Gemeinsam mit der GEDESAG (Gemeinnützige Donau-Ennstaler-Siedlungs-Aktiengesellschaft) soll auf Gemeindegrund ein Betreubares Wohnprojekt entstehen. 14 Wohneinheiten mit 19 Stellplätzen in der Tiefgarage sah der Bauplan vor.

Jetzt, mehr als fünf Jahre später, hat sich am ehemaligen Kindergartenareal aber noch nichts getan. „Die GEDESAG hat uns mitgeteilt, dass das Vorhaben derzeit wirtschaftlich nicht realisierbar ist“, betont Bürgermeister Wolfgang Pöhacker in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Corona, die Entwicklung am Baumarkt und die explodierenden Preise haben das Projekt am 1.600 Quadratmeter großen Gelände bislang verhindert.

Dieses Hinauszögern ist jedoch jetzt für den Gemeinderat nicht mehr tragbar. Und so hat der Gemeindevorstand beschlossen, der Wohnbaugenossenschaft eine weitere Interessensbekundung zum Bau der Wohnhausanlage abzunehmen. „Wir setzen denen jetzt noch einmal eine Frist. Bis 31. August muss eine Entscheidung fallen, ob sie das Wohnhaus jetzt errichten wollen oder nicht. Als Frist für den Baubeginn haben wir den 1. April 2024 festgesetzt“, sagt der Bürgermeister.

Kritik am langen Zögern seitens der Gemeinde kommt von der LUST. „Diese Frist hätten wir im Gemeindevorstand schon vor zwei Jahren gebraucht, nicht erst vor zwei Wochen“, meint Listenführer Wolfgang Zuser. Und sein Klubkollege Josef Ginner meinte: „Die GEDESAG hat uns am Schmäh gehalten. Er forderte im schriftlichen Ultimatum an die GEDESAG den Wortlaut „eine schriftliche und verbindliche Zu- bzw. Absage“ einzubauen. „Mit dieser letzten Frist gehen wir jetzt auch rechtlich auf Nummer sicher“, meint ÖVP-Fraktionsobmann Günter Mondl. Denn erst nach der längst überfälligen Entscheidung könne man Überlegungen anstellen, ob und wie man die Liegenschaft anders verwerten kann, sprich auch verkaufen könne.

Der Antrag auf Stellung einer Frist für die GEDESAG wurde von allen Gemeinderatsmitgliedern, ausgenommen einer Gegenstimme von Josef Ginner (LUST), befürwortet.