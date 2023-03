Gresten-Land mit positiven Finanzen

Zufrieden blickt ÖVP-Bürgermeister Erich Buxhofer auf den Rechnungsabschluss 2022, der am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde. „Wenn nur jedes Jahr so wäre, dann wäre es super“, lächelt Buxhofer.

Mehreinnahmen von jeweils rund 100.000 Euro gegenüber dem im Herbst erstellten Nachtragsvoranschlag bei Kommunalsteuer (gesamt 782.000 Euro) und Ertragsanteilen (1,5 Millionen Euro) sowie die Teuerungsausgleichspakete des Landes haben der Landgemeinde ein deutlich besseres Finanzergebnis gebracht als ohnehin schon erwartet. „Wir haben diesen Überschuss jetzt einmal als liquide Mittel. Die sind mit über 2,6 Millionen Euro aktuell sehr hoch, werden aber auf künftige Projekte aufgeteilt“, erklärt Buxhofer. Ein Projekt, das heuer begonnen werden soll, ist der Glasfaserausbau, der gemeinsam mit der Marktgemeinde über die ausgelagerte Infrastrukturgesellschaft abgewickelt wird. Rund 5 Millionen Euro ist hier der geplante Rahmen für die beiden Grestner Gemeinden. Beide übernehmen dafür die Haftung zu je 50 Prozent. Zuerst sollen aber ohnehin die bereits ausbezahlten 1,6 Millionen Euro aus der Breitbandmilliarde verbaut werden.

Obwohl die Landgemeinde „aktuell gut dasteht“, bereitet ihm der Wasserhaushalt Sorgen. Erst im Jänner 2022 hatte man die Gebühren angepasst. Jetzt droht eine neuerliche Erhöhung, da der Wasserhaushalt bei weiteren Investitionen nicht – so wie vom Land vorgesehen – ausgeglichen abgerechnet werden kann. „Das ist das Problem einer Landgemeinde. Wir haben weite Leitungswege bei relativ wenig Wasserabnahme, werden aber versuchen, eine weitere Erhöhung bei den Wassergebühren so lange wie möglich nach hinten zu verschieben“, sagt Buxhofer.

Rechnungsabschluss in Zahlen

Ergebnishaushalt: Erträge 3,65 Mio. €; Aufwendungen 2,81 Mio. €; Nettoergebnis 684.893 €

Erträge 3,65 Mio. €; Aufwendungen 2,81 Mio. €; Nettoergebnis 684.893 € Finanzierungshaushalt: Operative Gebarung: Einzahlungen 3,36 Mio. €; Auszahlungen 2,20 Mio. € - Investive Gebarung: Einzahlungen 123.882 €; Auszahlungen 602.148 €

Operative Gebarung: Einzahlungen 3,36 Mio. €; Auszahlungen 2,20 Mio. € - Investive Gebarung: Einzahlungen 123.882 €; Auszahlungen 602.148 € Kennzahlen: Haushaltpotenzial 465.230 €; Liquide Mittel 2,66 Mio. € (+/- zu 2021: +1,99 Mio. €); Finanzschulden 1,54 Mio. € (+/- zu 2021: -6.750 €)

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.