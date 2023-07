Gemeinderat Kindergarten-Zubau: Die Planungen laufen

Ab Herbst wird der Kindergarten in Lunz einen Zubau erhalten. Foto: Claudia Christ

E rste Planungen für den Kindergartenausbau in Lunz am See liegen nun vor. Insgesamt werden 1,2 Millionen Euro für einen vierten Gruppenraum und die Tagesbetreuungseinrichtung investiert.

Die Eckdaten für den notwendig gewordenen Kindergartenausbau erläuterte Bürgermeister Josef Schachner in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Freitag: „Die Kosten werden sich auf 1.265.000 Euro belaufen. Eine Darlehensaufnahme für diese Summe ist aufgrund der Zwischenfinanzierung des vom Land NÖ, Bund und dem kommunalen Investitionsprogramm geförderten Projektes notwendig. Im Endeffekt wird uns der Ausbau nach Abzug der Förderungen 466.000 Euro kosten.“ Der Kindergarten soll um zwei Gruppenräume erweitert werden. Der Baubeginn ist bereits für Anfang Oktober geplant. „Ziel wäre, dass wir noch vor dem Winter unter Dach sind und im September 2024 eröffnen“, legt Schachner das ambitionierte Ziel dem Gemeindegremium vor. Der Zubau soll sich in einer architektonisch harmonischen Gestaltungsweise dem bestehenden Gebäude anfügen. Auch die Fassade wird ähnlich gestaltet. Besonders wichtig: Der Kindergartenbetrieb wird durch den Umbau nicht gestört. „Dadurch, dass wir den Eingang übergangsweise zur Türe in Richtung Bibliothek verlegen, sollte das gewährleistet sein“, meint Schachner. Um die Planungen konkret voranzutreiben, beschloss der Gemeinderat einstimmig die Vergabe der Planung inklusive Entwurf, Einreich- und Ausbauplan sowie die Baukoordination an Architekt Walter Brandhofer aus Purgstall.