Positive Scheibbser Gemeindefinanzen

Kurz und bündig präsentierten Finanzreferent Vizebürgermeister Martin Luger (ÖVP) und Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning den Gemeindemandataren in der jüngsten Sitzung am Dienstag der Vorwoche den Rechnungsabschluss 2022 der Stadtgemeinde Scheibbs. „Wir sind dem Ergebnis beim Nachtragsvoranschlag ausgabenseitig sehr nahegekommen. Und einnahmenseitig hat es sich um einiges verbessert. So stiegen die Abgabenertragsanteile um über 540.000 Euro auf 4,3 Millionen Euro und auch die Kommunalsteuereinnahmen waren mit 2,1 Millionen Euro um 157.000 Euro höher als im Nachtragsvoranschlag budgetiert“, freute sich Luger.

„Das klingt alles sehr positiv“, attestierte auch SPÖ-Stadtrat Hans Huber, wies aber darauf hin, dass einiger Investitionsstau bestehe. „Auf uns kommt einiges zu. Da ist es gut, dass wir die Schulden in den letzten Jahren wieder deutlich gesenkt haben“, betont Huber.

Davor, dass 2023 nicht so rosig wie 2022 werden dürfte, warnte Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning: „Wir haben alleine bei den Ertragsanteilen in den ersten drei Monaten um 100.000 Euro weniger Einnahmen als 2022.“

Rechnungsabschluss 2022 der Stadtgemeinde Scheibbs in Zahlen:

Ergebnishaushalt: Erträge 13,44 Mio. € – Aufwendungen 12,74 Mio. € – Nettoergebnis 696.695 €

Finanzierungshaushalt: Operative Gebarung: Einzahlungen 13,32 Mio. € – Auszahlungen 11,00 Mio. €; Investive Gebarung: Einzahlungen 542.371 € – Auszahlungen 1,91 Mio. €

Kennzahlen: Haushaltpotenzial 680.336 €; Liquide Mittel 1,02 Mio. € (+/- zu 2021: -156.462 €); Finanzschulden 6,47 Mio. € (+/- zu 2021: -1,03 Mio. €).

