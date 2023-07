Randegg beschließt Masterplan für Neuentwicklung des Ortes

Nachdem die Marktgemeinde Randegg im April mit dem Ankauf der beiden Gasthäuser Grünbichler und Kogler mitten im Ortszentrum die Voraussetzungen für eine Neuentwicklung geschaffen hatte, standen in der jüngsten Gemeinderatssitzung vergangenen Donnerstag die Beschlussfassungen für die künftigen Planungen am Programm. „Es ist einfach enorm wichtig, dass wir einerseits eine vernünftige Bestandsanalyse mit dem Blick von außen auf unsere Gemeinde erhalten und darauf aufbauend einen Masterplan für die Gesamtentwicklung unseres Ortes aufsetzen. Das ist ein Projekt für die Zukunft. Jetzt entscheidet sich, wie sich Randegg die nächsten Jahrzehnte entwickeln soll“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger (ÖVP) im NÖN-Gespräch nach der Gemeinderatssitzung.

Dort vergab der Gemeinderat mit einer Gegenstimme – nur ÖVP-Gemeinderat Josef Tatzreither stimmte aufgrund der hohen Kosten dagegen –den Auftrag für die Standort- und Marktanalyse an die Firma RegioPlan Consulting aus Wien (Kosten 10.900 Euro) sowie den Masterplan um 82.000 Euro an das Architekturbüro Poppe-Prehal aus Steyr. Gleichzeitig beschlossen die Mandatare das im Zuge des seit Juli 2021 laufenden Gemeinde21-Prozesses gemeinsam mit Christina Fuchs von NÖ.Regional entwickelte Ortsleitbild.

Die Standort- und Marktanalyse soll sofort starten und bis Herbst abgeschlossen sein, damit der Masterplan auf den Ergebnissen aufsetzen kann. „Der Blick von außen ist wichtig, damit wir wissen, was kann unser Ort brauchen, vor allem auch in welcher Dimension und wo gibt es Entwicklungsmöglichkeiten“, ist Fuchsluger überzeugt.

Der Masterplan soll bis Herbst 2024 erstellt werden. Die Aufgabenstellung dabei lautet: Dörfliche Entwicklungspotenziale zu erkennen, räumliche und funktionale Neudefinitionen einzuleiten und im Maßnahmenkatalog des Masterplans zu verzeichnen, damit in der Umsetzungsphase eine entsprechende Qualitätssicherung gewährleistet ist. Dabei unterteilt Poppe-Prehal den „Dorfraum“ in sieben Projektzonen: Zentrum um Ortskern, Pfarrplatz – Neue Mitte, Feldhofer-Grundstück, Freiraum-Freizeit-Radweg, die ehemaligen Gasthäuser Kogler/Grünbichler, das Gemeindeamt und die Aufwertung dörflicher Teilräume samt Parkraumkonzept.

Neuer Trafikant ab August

Zum Projekt passend hat die Gemeinde in ihrer jüngsten Sitzung auch die Nachfolge für die ebenfalls in Gemeindebesitz befindliche Trafik geregelt. Almir Husejnovic wird mit 31. Juli die Trafik von Anna Peschl übernehmen. Den entsprechenden Mietvertrag auf drei Jahre mit Option auf Verlängerung mit einer Miete von 207 Euro pro Monat plus Betriebskosten hat der Gemeinderat beschlossen. „Da die Trafik natürlich auch in die Überlegungen der Neugestaltung voll eingebunden ist, haben wir dem neuen Pächter auch zugesichert, dass er solange im aktuellen Gebäude bleiben kann, bis wir entsprechende neue Räume geschaffen haben. Dann kann man auch wieder Überlegungen bezüglich eines Postpartners anstellen“, erklärt Fuchsluger.