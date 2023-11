Ausschuss soll Aufgaben eines Stadtbaubeirates festlegen

Stadtrat Werner Ratay hat als Ausschussobmann die spannende Aufgabe, nun dem künftigen Bau- und Gestaltungsbeirat der Stadtgemeinde Scheibbs „Zähne“ zu geben. „Wir brauchen klare Richtlinien und Zuständigkeiten und werden uns da an Gemeinden, die schon so einen Baubeirat haben, wie etwa Waidhofen/Ybbs, St. Valentin oder Amstetten, ein Beispiel nehmen und dann schauen, was für uns passt“, erklärte Ratay in der jüngsten Gemeinderatssitzung, wo der Grundsatzbeschluss für einen Bau- und Gestaltungsbeirat gefasst wurde.

Dieser soll ein „Hilfsmedium für die Baubehörde“ sein, sagt BUGS-Stadtrat Joseph Hofmarcher und wünscht sich auch die Einbindung des ORTE Architektur Netzwerk NÖ. Auch SPÖ-Stadtrat Hans Huber freut sich über diesen Beschluss: „Das soll eine Sache für Scheibbs sein. Ein wirklich unabhängiges und unpolitisches Gremium, das die Baubehörde bei wichtigen Projekten für die Stadt Scheibbs unterstützt.“

SPÖ nd BUGS hatten ja bereits 2020 so eine Einführung eines Bau- und Gestaltungsbeirates mittels Dringlichkeitsantrag eingefordert. Dem wurde damals die Dringlichkeit aberkannt. Jetzt kam der Punkt ganz normal über die Stadtratssitzung auf die Tagesordnung. Anlass waren unter anderem die Diskussionen, die der Billa-Bau in Scheibbs ausgelöst hatte. Apropos Billa: Der neue Markt an der Erlaufpromenade soll am 30. November eröffnet werden.