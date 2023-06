Wasser wird in Gresten teurer

„Es ist einfach notwendig“, betont Bürgermeister Harald Gnadenberger bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag in Bezug auf die geplante Erhöhung der Wasserbereitstellungs- und Wasserbezugsgebühren.

In zwei Ausbauschritten werden die Wasserspeicher, Leitungen, Brunnen und der Hochbehälter in der Gemeinde saniert. „Es wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht in das Leitungssystem investiert, sondern lediglich Reparaturarbeiten durchgeführt. Jetzt müssen wir langfristig gesehen hier 10 Millionen Euro investieren, damit die Wasserversorung von Gresten auch für die nächsten Generationen gesichert ist“, meint der Bürgermeister.

Die Anhebung der Gebühren erfolgt laut Gnadenberger so moderat wie möglich: „Es gilt einen Mindestpreis zu wählen, damit das Land NÖ unser Projekt auch für förderungswürdig hält, und gleichzeitig die Zumutbarkeitsgrenze für die Bürger im Auge zu behalten.“

Und so hat der Gemeinderat in der Sitzung beschlossen, die Bereitstellungsgebühr von 10 Euro auf 35 Euro pro Haushalt zu erhöhen. Das macht bei einem durchschnittlichen Haushalt nun 100 Euro statt bisher 30 Euro aus. „Damit sind wir auf dem gleichen Niveau wie die Gemeinde Gresten-Land“, meint Gnadenberger und spricht auch gleich die bevorstehende Gründung eines Wasserverbandes mit der Landgemeinde an. Eine Absichtserklärung für dessen Gründung wurde gleich in der Sitzung beschlossen.

Die Wasserbezugsgebühr wird sich von einen Euro auf 1,55 Euro netto erhöhen. „Damit liegen wir deutlich unter der Zumutbarkeitsgrenze von 2,80 Euro. Die letzte Erhöhung in diesem Bereich war im Jahr 2016“, rechtfertigt der SPÖ-Bürgermeister diesen Schritt. Damit könne man den ersten Projektabschnitt mit fünf Millionen Euro gut abdecken. Rückendeckung für diese Vorgangsweise bekommt der Bürgermeister auch vom Klubsprecher der ÖVP, Markus Weinmesser, der sich für eine sukzessive Eröhung der Gebühren „ohne jährlichen Schock für die Bürger“ ausspricht. Und der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Johannes Käfer betont: „Die Erhöhung wird bei der Bevölkerung nicht populär sein, aber wir als ÖVP tragen diesen Schritt mit, um zu zeigen, dass wir Sachpolitik betreiben.“