Wasserleitungsprojekt „Steinakirchen Nord“ läuft

Noch längere Zeit wird sich die Gemeinde Steinakirchen mit der Wasserversorgung auseinandersetzen müssen. Das Projekt „Steinakirchen Nord“ wird zukzessive abgearbeitet. Insgesamt werden 200.000 Euro investiert. Heuer stehen neben der Probebohrungen und Testungen beim Brunnen Götzwang auch die Umverlegung der Wasserleitung Knolling und der Ersatz der alten Wasserleitungsrohre eines Teils in der Michael-Rab-Straße auf dem Plan.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beschlossen die Mitglieder die Auftragsvergabe für die Sanierung in der Michael-Rab-Straße an die Firma Traunfellner in der Höhe von 163.714 Euro. Baubeginn ist noch im September.

Auch fiel in Sachen Finanzierung des Megaprojekts eine Grundentscheidung. Ein Darlehen in der Summe von 200.000 Euro wird für die Finanzierung aufgenommen. Nach einer Ausschreibung entschied sich der Gemeinderat aus den eingelangten Angeboten diverser Banken für das Angebot der Sparkasse Scheibbs mit einem Fixzinssatz in den ersten fünf Jahren von 3,715 Prozent. Danach wird in eine variable Verzinsung laut Euribor (Euro Interbank Offered Rate) mit einem Aufschlag von 0,46 % gewechselt. „Sollte der Zinssatz nicht wie erwartet wieder nach unten gehen, dann ist eine Umschuldung nach fünf Jahren jederzeit möglich“, erklärt die geschäftsführende Gemeinderätin Kathrin Sieberer (LUST). Der Beschluss wurde mit den Stimmen aller Gemeinderäte, mit Ausnahme von Christian Lothspieler (VP), „mir wär ein fixer Zinssatz lieber gewesen“ beschlossen.

Zudem stimmte der Gemeinderat der formalen Annahmezusicherung für zwei vom NÖ Wasserwirtschaftsfonds zugesicherte Fördermittel zu. Für die bereits fertiggestellte Wasserversorgungsanlage Lonitzberg mit einem Auftragsvolumen von 1,8 Mio. Euro wird eine Förderung von 760.700 Euro gewährt. Für die Investition in die Wasserversorgungsanlage Ochsenbach von 120.000 Euro erhält die Gemeinde 47.175 Euro.