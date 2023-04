Wieselburg gibt sich neues Entwicklungskonzept

Knapp siebeneinhalb Jahre ist es her, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde das letzte Entwicklungskonzept für die Stadt beschlossen hat. Nun liegt ein neues Konzept vor, das natürlich auf dem bestehenden aufbaut, aber manche Vorhaben auch verschwinden lässt. „Es ist ein Konzept, das von Verzicht geprägt ist. Die Natur hat uns in den vergangenen Jahren einiges aufgezeigt, was wir in einem neuen Konzept und einer neuen Raumordnung einfach berücksichtigen müssen. Es gibt noch Entwicklungsmöglichkeiten, aber die sind rar. Außerdem müssen wir bei der Versiegelung weiterer Flächen aufpassen. Es ist einfach wichtig, der Natur Raum zu lassen – auch in der Stadt“, betonte Bürgermeister Josef Leitner bei der Präsentation der wichtigsten Punkte des Konzepts im Gemeinderat.

So hat man nicht nur das Areal des bestehenden Stadtwaldes von Bauland-Wohnen auf Grünland zurückgewidmet, sondern auch am Schulberg die Flächen hinter der BLT und am Teichweg als Bauland-Entwicklungsflächen herausgenommen. Dafür kamen zwei Flächen für Kleingärten-Siedlungen hinzu. Zum einen das Areal beim ehemaligen Lehrmädchenheim in der Zeil (die NÖN berichtete) und zum anderen der Streifen zwischen der Umfahrungstraße Wieselburg und dem Ortsbeginn von Petzenkirchen. „Auch dort gibt es Überlegungen für so ein Projekt, wobei dieses Areal im Eigentum von Heinz Mayerhofer steht“, erklärt Leitner. Eingeplant hat man auch ein mögliches interkommunales Betriebsgebiet östlich der Umfahrungstraße. „Aber da sind noch keine genaueren Überlegungen angestellt“, bestätigt Leitner.

Apropos Betriebsgebiet: Beim bestehenden Betriebsgebiet Zeiselgraben direkt an der Umfahrungsstraße (Klenk & Meder) kommt Bewegung rein.

Neues Autohaus im Betriebsgebiet Zeiselgraben

Die Candor Raiffeisen Immobilien GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, hat 4.812 m² an Martin Schmuckenschlager verkauft. Der Kaufpreis liegt bei knapp 317.000 Euro. Die Böhm Wilhelm GesmbH, die in Ottenschlag, Krems und Marbach beheimatet ist, will dort ein Autohaus mit dem Fokus auf alternative Antriebssysteme errichten.

„Welche Marken genau am Standort vertrieben werden sollen, steht noch nicht final fest. Wir planen jedenfalls fix mit KIA. Weiters werden wir einen Fokus auf Zweiräder legen. Mit verschiedenen Motorradmarken sind wir gerade in den ersten Vorgesprächen“, erklärt Martin Schmuckenschlager, Betriebsleiter der Böhm Wilhelm GesmbH, auf NÖN-Anfrage. Er rechnet mit einem Baubeginn frühestens im Herbst dieses Jahres.

Der Gemeinderat gab zu diesem Kaufvertrag zwischen Candor und Schmuckenschlager seine Zustimmung und verzichtet damit auf sein Vorkaufsrecht.

