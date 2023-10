Parkabgaben: Das kommt neu

Den Purgstaller Schülern wird dank Gemeinderatsbeschluss der jüngsten Sitzung im Unterricht bald ein Licht aufgehen: Die Beleuchtung der gesamten Schule wird auf LED-Lampen umgerüstet. 500 Stück LED-Leuchten werden von der Firma Klenk & Meder Wieselburg angekauft, die Montage erfolgt durch die Bauhof-Mitarbeiter. Die Gemeinde lässt sich die neuen, stromsparenden Leuchten rund 9.000 Euro kosten. Eine gute Investition, die die Mandatare – wie übrigens auch alle anderen Tagesordnungspunkte – mit einem einstimmigen Beschluss absegneten.

Festgelegt wurden auch die Parkgebühren für die Parkzonen Primärversorgungszentrum und den Eingangsbereich Erlaufschlucht/Bowlingcenter. Die Parkabgabenordnung in der Zone rund um das PVZ wurde lediglich um eine pauschalierte Parkabgabe ergänzt. Diese gilt für 25 Parkplätze angrenzend an die Liegenschaften, angrenzend an das PVZ sowie die Wohnhausanlage der Real 5.0 GmbH. Hier ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr ganzjährig eine Parkabgabe oder pauschalierte Parkabgabe zu entrichten.

Die Höhe der einmaligen Parkabgabe beträgt 2 Euro für die ersten 90 Minuten, sowie 1,50 Euro für jede weitere angefangene Stunde. Die pauschalierte Gebühr gilt lediglich für Unternehmer oder Dienstnehmer von den Betrieben an den Standorten Kirchenstraße 13 und 15 sowie Vogelgasse 1a und wurde vom Gemeinderat mit 480 Euro pro Jahr festgesetzt. Ein Parkschein gewährleistet keine Stellplatzgarantie in der Parkzone. Die Verordnung tritt per 6. November in Kraft.

Die Parkgebühren für den Eingangsbereich Erlaufschlucht werden folgendermaßen festgelegt: 2 Euro ab der ersten angefangenen Stunde, 3,50 Euro ab der 2. angefangenen Stunde, 5 Euro ab der dritten angefangenen Stunde, 6,50 ab der 5. angefangenen Stunde. Die Verordnung gilt von Montag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr, und tritt mit 1. März 2024 in Kraft. Der Parkscheinautomat wird auf die Zahlfunktion per Bankomatkarte nachgerüstet. Die dadurch entstehenden Kosten werden zwischen Bowlingcenter (1.800 Euro) und Gemeinde (900 Euro) aufgeteilt.

Ebenfalls beschlossen wurde eine Neuauflage des beliebten Silent Cinema für 2024. Den Auftrag um 3.300 Euro bekommt die Firma strolzevents, der voraussichtliche Termin ist der 21. August 2024, Zweit-Termin bei Schlechtwetter der 28. August.