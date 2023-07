Scheibbser Volksschulfassade wird saniert

Die Firma Putz und Fassaden GmbH aus Mank erhielt den Auftrag für die Fassaden- und Fenstersanierung samt Gerüsten der Volksschule Scheibbs. „Nachdem im Vorjahr knapp vor Ende des Schuljahres ein Teil eines Stucks heruntergefallen war und wir dann Müh und Not hatten, eine Firma zu finden, die uns das kurzfristig sanieren konnte, werden wir heuer in den Sommerferien von uns aus aktiv. Die in die Jahre gekommene Fassade und die Fenster der Volksschule bedürfen einer dringenden Sanierung - auch um eine gewisse Bestandssicherung zu gewährleisten, weil gerade die Blechverkleidungen bei den Fenstern vielerorts undicht sind“, weiß ÖVP-Bürgermeister Franz Aigner.

Auch wenn alle Fraktionen die Sanierung letztendlich befürworteten, verdeutlichen SPÖ und BUGS erneut ihre Forderung nach einem Grundkonzept für die künftige Raumnutzung und Adaptierung von Volks-, Sonder- und Musikschule. „Wir fordern seit Jahren ein Gesamtkonzept für die Schulen - jetzt ist dringender Handlungsbedarf. Da nehmen wir sogar in Kauf, dass wir vielleicht die eine oder andere Sanierungsmaßnahme, die wir jetzt treffen, in zwei bis drei Jahren wieder anders gestalten müssen“, betont SPÖ-Stadtrat Johann Huber.

„Die Gefahr, dass wir viel von den Sanierungsmaßnahmen bei einem größer angelegten Projekt wieder zunichte machen, ist eher gering, da wir ohnehin von den Platzausdehnungsmöglichkeiten beschränkt sind und sich die Neugestaltung eher in den Innenräumen abspielen wird“, erklärte Bürgermeister Franz Aigner. Der will im August eine Sondersitzung zum Thema Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen einberufen. Bis dahin hat man auch die Bestandsanalyse von Top3, ob beim Kindergarten Feldgasse eine Aufstockung möglich ist. „Dann können wir alle Kommissionsberichte durcharbeiten und alle Ansätze besprechen, sodass wir zu einer Gesamtplanung für den Schul- und Bildungsbereich in unserer Stadt übergehen können“, betont Aigner.