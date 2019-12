„Die Wurzeln sind wichtig, daher will ich mich in Scheibbs engagieren und hier vor allem Umwelt- und Jugendthemen aktiv angehen. Die Jugend will mitgestalten. Man muss sie nur lassen.“ Melanie Zvonik „Das vielfältige Vereinsleben in unserer Stadt ist mir wichtig. Gleichzeitig sollten wir leistbares Wohnen für junge Menschen schaffen. Von den über 100 Gemeindewohnungen sollten einige als befristete Starterwohnungen zu günstigen Preisen vermietet werden.“ David Pöcksteiner „Ich will ein Sprachrohr für Frauen, Familien und Bildung sein. Dazu sollte auch der Bildungsausschuss losgelöst werden von den Themen Wirtschaft- und Tourismus. Sonst kommt dieser Bereich zu kurz.“ Barbara Schagerl „Als Jungvater will ich mich dem Thema leistbare Kinderbetreuung annehmen. Dazu gehört auch eine durchgehende Ferienbetreuung. Hier gibt es noch einiges zu tun.“ Zoltan Tuzson