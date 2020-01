Schwarz, Rot und künftig vielleicht auch Blau könnten nach der Wahl am 26. Jänner im Göstlinger Gemeinderat vertreten sein. Denn mit Christoph Berner wollen die Freiheitlichen Bewegung in die schwarz-roten Strukturen bringen. „Dabei möchte ich mich besonders bei den Themen nachhaltiger Tourismus und Ortskerngestaltung mit neuen Ideen einbringen“, sagt der 42-Jährige, der seine Kindheits- und Jugendjahre in Göstling verbracht hat. Nach dem Gymnasium in Waidhofen und dem Zivildienst zog es Berner nach Wien, wo er jetzt seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat. Seit 13 Jahren ist er Mitglied in der FPÖ und im Pressedienst für die Bundesregierung im Einsatz – bis 2012 im Team von Ex-Innenminister Kickl.

Freundschaftliche Verbundenheit pflegt der Göstlinger Zweitwohnsitzer mit dem FP-Bezirksobmann Reinhard Teufel. „Es war für mich eine sehr kurzfristige Entscheidung für die Wahl zu kandidieren. Damit will ich auch ein Stück der großen Politik von Wien nach Göstling bringen“, betont Berner. Berner ist zwei mal pro Monat in Göstling. „Die Verbundenheit ist über all die Zeit durch meine Mutter und meinen Stiefvater, die hier leben, geblieben. Außerdem habe ich hier viele Freunde“, sagt er.

Nach den Weihnachtsfeiertagen will sich Berner noch mit der ein oder anderen Aktion bei den Göstlingern bekannter machen und seine Anliegen konkretisieren. Konkret sind auch seine Vorstellungen, was das Wahlergebnis betrifft. „Ich würde mir für die FPÖ an die sieben Prozent wünschen“, sagt er.