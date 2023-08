Oberndorfer Bauernschaft lud zum „Sonntag am Land“

Beste Stimmung herrschte vor Kurzem am Hof der Familie Schadenhofer in Oberndorf. Landjugend, Bäuerinnen und Bauernbund Oberndorf hatten zur Veranstaltung „Ein Sonntag am Land“ geladen. Am Vormittag spielte das „Goaßmoßtrio“, am Nachmittag die Gruppe „Mostviertelpower“. Auch die Auftritte der Volkstanzgruppe Lunz am See sowie der Randegger Schuhplattler waren besondere Highlights, denen unter anderem Bauernbund-Präsident Georg Strasser, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Theresia Maier, Bauernbund-Bezirksobmann Franz Aigner, Bürgermeister Walter Seiberl und Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt Beifall spendeten. „Super, dass so viele Besucher einen gemütlichen Nachmittag bei uns verbringen konnten“, freute sich Verena Schadenhofer von der Landjugend.