Scheibbs: Mit dem Shuttlebus zur Ferienbetreuung

Von 3. bis 21. Juli in Scheibbs und von 21. August bis 1. September in Purgstall nutzten und nützen täglich rund zwölf Kinder wochentags von 7.30 bis 16 Uhr die Ferienbetreuung in den Räumlichkeiten der Schulen. Die Betreuung umfasst(e) auch Freizeitgestaltung und Aktivitäten im Freien für die Kinder der Sonder-, Volks- und Mittelschulen aus den beiden Orten.

Um die Kinder in die Gemeinde zu bringen, die gerade mit der Ferienbetreuung an der Reihe war, organisierten die Gemeinden wieder ein kostenlosen Shuttledienst. In Scheibbs brachten Gemeindemitarbeiter die Kinder mit dem SMS-Schulbus nach Purgstall und holten sie nachmittags wieder ab.