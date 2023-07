Wieselburg: Drittes Sonnenkraftwerk als Bürgerbeteiligungsmodell

Die Messe Wieselburg GmbH plant mit Unterstützung der Stadtgemeinde Wieselburg auf verschiedenen Hallendächern vier PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.000 kWp. Die Investition soll, wie bei den beiden bisher im Messegelände errichteten Anlagen, wieder über ein Bürgerbeteiligungsmodell errichtet werden.

Konkret können Anteile zwischen 1.000,00 und maximal 5.000,00 pro Person erworben werden. Dafür erhält man in jährlichen Raten vertraglich garantiert 5 Prozent Zinsen über einen Rückzahlungszeitraum von fünf Jahren. Dieser hohe Zinssatz ist möglich, weil die Rückzahlung samt Zinsen wieder in der Wieselburger Einkaufswährung „Wieselburger 10er“ erfolgt. Es können insgesamt bis zu 830.000 Euro in Anteilen vergeben werden. „Aktuell halten wir bei einem Stand von über 350.000 Euro. Es ist also noch genug Luft nach oben, aber es kommen jetzt täglich Anmeldungen rein“, weiß Messe-Geschäfstführer Werner Roher.

Die Anmeldung – ist noch keine Vertragsunterzeichnung – ist für alle offen, allerdings werden bei entsprechender Nachfrage die Bürgerinnen und Bürger aus Wieselburg beziehungsweise den InRegions-Gemeinden zuerst gelistet. Anmeldung und Infos unter: 07416/50231, LL@messewieselburg.at oder Sonnenkraftwerk / Messe Wieselburg