Gemütliche Atmosphäre Ein Spaziergang zum Vernetzen in Scheibbs

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Trafen sich zum ersten Ortsspaziergang für Neubürgerinnen und Neubürger im Rathaus Scheibbs, von links: Carina Morawetz, Daniel Schagerl, Dagmar Fischer, Melanie Schagerl, Martina Digruberova, Siegfried Illek, Dorothea Karner, Kerstin Luder, Paul Gruber, Stadtrat Johann Huber, Bürgermeister Franz Aigner, Angelo Stadler, Stadtrat Joseph Hofmarcher, Nick Westphal, Eisenstraße-Projektmanagerin Margit Fuchsluger und Kulturamtsleiter Bernhard Hofecker. Foto: www.eisenstrasse.info

S ich austauschen, die Stadtgemeinde mit ihren politischen Vertretern und ihrer Infrastruktur besser kennenlernen und Fragen in gemütlicher Atmosphäre stellen: Das war das Programm beim ersten Ortsspaziergang für Neubürger in Scheibbs. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Scheibbs organisierte die Eisenstraße-Initiative „Get the Most“ diesen Abend, um Willkommensservices auszubauen und Zugezogenen in einem neuen Format zu begegnen.