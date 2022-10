Landjugend Wieselburg: Spitze wiedergewählt

Vergangenen Samstag fand im Gasthaus Plank die diesjährige Generalversammlung der Landjugend Wieselburg statt. Dabei standen nicht nur die Neuwahlen am Programm, sondern die Mitglieder ließen das vergangene Jahr Revue passieren. Außerdem richtete die Leitung Dankesworte an ihren Vorstand und an einige Eltern, auf deren Hilfe Sie immer zählen konnten.

Der Vorstand für das kommende Sprengeljahr steht nun ebenfalls fest: Klara Scheibel auer darf ein zweites Jahr, gemeinsam mit Jakob Korner, die Leitung übernehmen. Dabei stehen ihnen Christina Holzer und Julius Heindl zur Seite. Für das Amt der Schriftführung wurde wieder Verena Wachsen egger gewählt. Auf die Finanzen darf Kassierin Anna Scheibelauer achten. Erich Lechner und Natalie Buchberger sind Kassaprüfer.

