NÖ Genetik Rinderzuchtverband: Wieder mehr Tiere im Stall

Der NÖ Genetik Rinderzuchtverband hielt am Samstag in der Berglandhalle seine Generalversammlung ab. Unter den Gästen waren unter anderem Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner, Tierzucht-Referatsleiter Andreas Moser und Bauernbund-Direktor Paul Nemecek.

Obmann Leopold Buchegger aus Oberndorf berichtete über die aktuelle Situation. Insgesamt halten die 3.580 Mitglieder des Rinderzuchtverbandes knapp 88.000 Rinder, wobei 85 Prozent davon Fleckvieh sind. 2021 hat der Rinderzuchtverband 6.426 Tiere bei den Versteigerungen in Zwettl und in der Berglandhalle vermarktet. „75 Prozent davon gehen in den Export, wobei dieser Anteil immer mehr steigt und in den Exportländern ein gezielter Herdenaufbau stattfindet“, weiß Buchegger.

Dennoch kann angesichts des steigenden Fleischpreises hierzulande und der gleichzeitig durch die gute Genetik gestiegenen Milchleistung der Export aktuell nicht mithalten. „Wir verzeichnen heuer einen deutlichen Rückgang bei der Anzahl der versteigerten Tiere“, sagt Buchegger. Das gilt auch für den Kälbermarkt, wo 2021 mit rund 20.261 Stück um 300 Stück weniger verkauft wurden als im Jahr davor.

Das habe aber durchaus auch erfreuliche Folgen. „Es stehen wieder mehr Tiere im Stall. Der Markt setzt Anreize dafür. Und das ist gut, denn die Zucht ist einerseits die nachhaltige Sicherung der Lebensmittelversorgung und andererseits bäuerliche Klimaverantwortung“, betonte NÖ Genetik-Geschäftsführer Karl Zottl.

