Start ins neue Sprengeljahr

Am 15. Oktober fand die alljährliche Generalversammlung der Landjugend und Volkstanzgruppe Reinsberg statt. Nach der heiligen Messe in der Pfarrkirche Reinsberg, welche von den Mitgliedern der Landjugend und Volkstanzgruppe musikalisch umrahmt wurde, stand eine gemeinsame Versammlung im Musium auf dem Programm. Dabei wurden Vizebürgermeister Reinhard Nosofsky, Pater Thomas Neernakunnel, Bauernbundobmann und Gemeinderat Herbert Eßletzbichler sowie die Obfrau der Bäuerinnen Reinsberg Monika Teufel als Ehrengäste begrüßt. An die engagierten Mitglieder der Landjugend und Volkstanzgruppe gerichtet, fanden die Gäste zahlreiche lobende Worte.

Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr fand auch die Neuwahl des Vorstands statt. An die Spitze wurden dabei David Danner und Sabine Schwein als neues Leiterduo gewählt. Florian Heigl und Anita Eßletzbichler bilden als neue Tanzleiter ein gutes Team.

Für große Freude bei der Landjugend und Volkstanzgruppe Reinsberg sorgen auch die vielen neuen Mitglieder. Gemeinsam freut man sich auf ein aufregendes und erfolgreiches Sprengeljahr 2023/24.