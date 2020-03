Die Scheibbser Werbegemeinschaft scheibbs.IM.Puls hielt ihre Generalversammlung ab. Walter Windpassinger, der den Verein in den letzten Jahren als Obmann leitete, konnte zahlreiche Scheibbser Gewerbetreibende sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft begrüßen und berichtete über die Aktivitäten der letzten Jahre. Zwei „Hiabstla“ und ein Stadtfest wurden organisiert. Der neue Platz für die Bühne bei der Stadtmole an der Erlauf hat sich dabei als sehr gute Entscheidung erwiesen. „Die Scheibbser Wochen mit Einkaufsnacht werden jedes Jahr gut angenommen. Es beteiligen sich immer 30 bis 35 Scheibbser Betriebe“, freut sich Windpassinger. Des Weiteren werden Parkuhren mit dem Bramer-Design für die Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt, die Weihnachtsbeleuchtung im Verbund mit der Stadtgemeinde montiert und für Weihnachtsdeko in der Stadt gesorgt.

Laufend gibt es auch Bemühungen, das Stadtbild weiter zu verschönern. Gemeinsam mit Stadtgemeinde und dem Verein Eisenstraße wird derzeit das Projekt „Gründung findet Stadt“ durchgeführt, das bereits fünf Gründer gefördert hat. Windpassinger dankte der Gemeinde für die laufende Unterstützung bei der Umsetzung der Ideen.

Bei den Neuwahlen wurde Walter Windpassinger einstimmig als Obmann bestätigt – ebenso wie der Rest des Teams, zu dem mit Maximilian Gheorghe, Joseph Hofmarcher, Johann Huber, Gisela Resel und Christian Sauer auch fünf neue Gesichter gestoßen sind.