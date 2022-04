Wieselburg: Erster Schmankerlmarkt mit Ostermarkt vereint

Vollbild

Freuen sich über die erste gelungene Kombination von Schmankerlmarkt & Ostermarkt am Wieselburger Zwiesel-Platz (ehemalige Winzer), von links: Josef Lechner, Sabine Rottenschlager, Josef Leitner und Ingrid Pruckner. Franz Aichinger Hannes und Midori Distelberger - im Bild mit Andrea Kleindl (2.von links) und Renate Laube - verwöhnten die Gäste mit asiatischen Köstlichkeiten. Gerhard Gruber aus Erlauf. Präsentierten ihre Produkte der beiden Imkereien Danninger und Coma, von links: Christian und Eva Danninger sowie Markus Pavel (nicht am Bild: Corinna Pavel). Auch Maria Hintersteiner vom "s'Plauscherl" ist am Schmankerl- und Ostermarkt zu finden. Reinhard Streimelweger bestaunte mit Eva und Immanuel (am Arm) die Keramikkunstwerke von Notburga Rank aus Pöchlarn. Andrea Eder genoss einen Schluck Champagner bei Stand von Regina Bernhard. Veronika Sabitzer aus Kollmitzberg. Gerda und Julius Halaschek (rechts) kauften beim Stand der Familie Schmitsch (im Bild Josefa Stummvoll) Teigwaren und frische Eier. Jennifer Aigner von der Käsehütte Stix aus Maria Taferl. Renate Winkler Elfriede Wippel aus Krummnußbaum. Leopold Ziernwald aus Maria Taferl. Alois Mitmasser aus Hofamt Priel.

