Unterschriftenaktion in Purgstall: „Das Wäldchen soll bleiben“

Werbung

Zum Unterzeichnen einer Online-Petition ruft derzeit die Bürgerinitiative „Wald bewahren Purgstall“ auf. Ziel der Unterschriftenaktion ist die Erhaltung eines Grünbereichs direkt anschließend an die Schlosssiedlung. Das Ortsgebiet zwischen Schlosssiedlung und Fernheizwerk ist laut Flächenwidmungs-Entwicklungsplan für die baldige Widmung in Bauland vorgesehen. Die Bürgerinitiative, deren Initiatoren namentlich nicht genannt werden wollen, weist auf die ökologische Bedeutung der unbebauten, etwa 4.000 m² großen Fläche hin. Weiters heißt es in der Petition: „Besonders Familien von bestehenden oder geplanten Wohnhausanlagen ohne eigene Gärten profitieren.“ Die Gemeinde, der das Grundstück gehört, wird aufgefordert, statt der Umwidmung die Bebauung zentrumsnaher Baulücken zu forcieren.

Für Architekt Walter Brandhofer, Vorsitzender des Gemeinderats-Ausschusses für Raumplanung und Ortskernentwicklung, ist die Widmung von Baugründen im Anschluss an die Schlosssiedlung ein logischer Schritt in der Siedlungsentwicklung der Gemeinde: „Laut Raumordnung ist das Gebiet westlich der LB25 als wertvoller zu betrachten.“ Bei den Umwidmungen handle es sich um eine Zukunftsentwicklung für die kommenden 20 Jahre. Die 35.000 m² Wald am Rand der Siedlung sind von der Umwidmung nicht betroffen und bleiben Naherholungsgebiet. Die Bürgerinitiative „Wald bewahren Purgstall“ wurde von der NÖN um eine Stellungnahme gebeten, ist dieser Bitte jedoch nicht nachgekommen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.