Bekommt Purgstall neue Billa-Filiale?

Seit einiger Zeit kursieren in Purgstall die Gerüchte rund um eine Modernisierung beziehungsweise einen Aus- und Neubau der direkt an der Erlauftal-Bundesstraße gelegenen Billa-Filiale.

Auch das angrenzende freie Wiesengrundstück hätte der Rewe-Konzern zwecks Ausbau im Visier, heißt es an der Gerüchtebörse.

Mehr als Gerüchte sind es derzeit aber wohl noch nicht. Denn weder die Marktgemeinde noch der Rewe-Konzern können oder wollen Ausbau- oder Umbaupläne derzeit bestätigen – aber auch nicht dementieren.

„Wir sind stets bemüht, unseren Kundinnen und Kunden ein modernes Einkaufserlebnis zu bieten, und setzen hier unterschiedliche Maßnahmen, von Modernisierungen oder Erweiterungen bestehender Filialen bis hin zur Neuerrichtung von Standorten. Das Projekt in Purgstall befindet sich allerdings noch in einer frühen Projektphase, sodass zum gegebenen Zeitpunkt noch keine genauen Details genannt werden können“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme seitens der Presseabteilung des Rewe-Konzerns auf NÖN-Anfrage.-ce-