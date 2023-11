Erlauftaler Michael Gallistl lässt mit fetziger Single aufhorchen

Ein fetziger Gute-Laune Song statt einer gefühlvollen Ballade, Michael Gallistl wechselt mit seiner neuen Single das Genre und zeigt damit eine neue Facette seines Gesangstalents. „Ich habe den Song diesmal nicht alleine geschrieben, sondern mir Hilfe von Helmut Rhode und Lukas Meusburger, bekannt aus ,Starmania‘ geholt“, erklärt der Singer/Songwriter, der seinen Wohnort von Gaming nach Wieselburg verlegte. Produziert wurde „Verrückt nach dir“ von den IntheZone Studios in Krems.

„In diesem Lied geht es um ein Mädel, das mir in der Bar ins Auge sticht. Sie flirtet mich an, und flüstert mir ins Ohr: ,Ich bin verrückt nach dir‘“, erklärt Gallistl, der erst im August dieses Jahres seine Single „Verborgene Liebe“ veröffentlichte. Und weitere werden in den nächsten Monaten folgen: „Mein nächster Song ist auch schon am Start und wird im Dezember bzw. Jänner erscheinen. Diesmal wird es wieder eine Power-Ballade über Umweltprobleme, Klimawandel, Hungersnot und Krieg, alles Themen, die aktueller nicht sein können und die mich sehr bewegen“, sagt der Finalist von „NÖN sucht das größte Talent“ 2021.