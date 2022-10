Buchveröffentlichung in Scheibbs: 700 Jahre Pfarre in zwölf Kapiteln

Mit 2. Mai 1322 erhob Bischof Albrecht von Passau die Maria Magdalenenkirche in Scheibbs zur selbstständigen Pfarrkirche. 700 Jahre Pfarre bedeuten 700 Jahre Geschichte – mit vielen Auf und Abs, Notzeiten und Kriegen genauso wie friedvollen und prosperierenden Zeiten.

Unter der Leitung von Felix Deinhofer und Karl Kollermann haben die Pfarre Scheibbs und das Diözesanarchiv St. Pölten nun das Buch „700 Jahre Pfarre Scheibbs – Beiträge zur Pfarrgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart“ herausgegeben, das am Freitagabend im Scheibbser Rathaussaal präsentiert wurde. Zwölf Autoren haben aus unterschiedlichsten Sichtwinkeln die Pfarrgeschichte beleuchtet. „Es ist keine Chronik, sondern ein Sammelband von Einzelaspekten. Diese Geschichten sollen tiefer hineingraben in diese 700 Jahre. Es wurde zwar schon vieles über die Magdalenenkirche oder die Pfarre geschrieben, aber die Pfarre ist ein lebendiger Ort. Daher ist auch mit diesem Buch noch lange nicht alles erforscht“, schildert Felix Deinhofer, der für die Pfarre Scheibbs hauptverantwortlich für dieses Buch war und auch selbst zwei Kapitel (Kampf gegen das „gottlose“ Scheibbser Rathaus – Der Streit um den Kirchenfriedhof 1910 bis 1917; Alles wogte durcheinander – die Pfarre Scheibbs in Krieg und NS-Terror) verfasste.

Neben Deinhofer steuerten noch Engelbert Grubner, Nikolaus Hofer, Oliver Fries und Lisa-Maria Gerstenbauer, Hans Hagen Hottenroth, Philipp Passecker, Josef Schagerl jun., Johann Schagerl, Johann Kronbichler sowie die Kapläne Simon Eiginger und Alexander Fischer unentgeltlich Beiträge zum Buch bei und gaben am Freitag bei der Präsentation einen kurzen Einblick in die von ihnen geschriebenen Kapitel.

„Ich bin heute voller Dankbarkeit und Freude, dass wir dieses Buch präsentieren dürfen, nachdem wir schon im Frühjahr unsere Festschrift herausgegeben haben“, freute sich der Scheibbser Stadtpfarrer Anton Hofmarcher und bedankte sich gleichzeitig auch bei Bürgermeister Franz Aigner und dem Stadt- und Gemeinderat für die Unterstützung und „Gastfreundschaft“ sowie bei Judith Sonnleitner, Elfriede Rabl und Franz Raab, die den Abend musikalisch umrahmten.

Das in einer Auflage von 400 Stück herausgegebene Buch „700 Jahre Pfarre Scheibbs“ ist im Bürgerservice der Stadtgemeinde, direkt in der Pfarre oder in der Buchhandlung Ebner in Scheibbs um 24,50 Euro erhältlich.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.