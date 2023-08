Als Türken Scheibbs bedrohten

Diese Scheibe aus 1669,eine der ältesten gemalten Scheiben von Scheibbs, weist auf das Gründungsjahr 1569 der „Scheibbser Schützeng’mein“ hin. Diese Scheibe wurde von einem kunstsinnigen Hofmaler der Kartause Gaming hergestellt. Damals war die Türkengefahr allgegenwärtig.

Am 22. Juli 1683,also am Tage der Scheibbser Kirchenpatronin Maria Magdalena, zu welcher Zeit stets der vierwöchige Jahrmarkt abgehalten wurde, standen plötzlich 200 Tataren vor den Mauern der mit Flüchtlingen und ihrer Habe gefüllten Stadt Scheibbs. Da die Türken gegen die gut besetzten Mauern nicht anzurennen wagten, versuchten sie es mit List und schickten einige „ihrer posshaften Leit, die zum Feyranstecken bestellt gewest“, schilderte Prior Ludwig v. Cyrian von der Kartause Gaming die Ereignisse. Die eingeschmuggelten Brandleger konnten durch die Vorsicht der Bürger festgenommen werden und wurden am Stadtplatz mit dem Schwert standrechtlich hingerichtet.

Am gleichen Tag erschoss ein Laienbruder namens Christianus, der vorher in Ungarn beim Militär diente und vorläufig bei den Kapuzinern in Scheibbs Quartier gefunden hatte, einen berittenen Anführer einer türkischen Streifschar. Heute noch erinnert vis-à-vis des Landesklinikums Scheibbs eine „Türkensäule“ an diese Heldentat aus dem Jahre 1683.

100 Jahre später wurde die besagte Schützenscheibe „mit dem nackten Mann mit Lendenschurtz auf einer Weltkugel sitzend“ von Schützenmeister Georgi Pantheiding als Siegespreis an Marktmüller Simon Wöll und Eisenhändler Johann Wedl bei einem Festschießen überreicht.