Scheibbser Historiker will Meilenstein versetzen

Hans-Hagen Hottenroth setzt sich für die Umsetzung eines historischen Meilensteins im Gemeindegebiet von Scheibbs ein. „Vor Jahren wurde der alte Meilenstein in gutem Glauben neben die neue B 25 Bundesstraße zwischen Neustift und Neubruck versetzt“, schildert der Historiker und Keramikmuseumbetreiber. „Dort ist der Stein dem winterlichen Streusalz ausgesetzt und hinter der Leitschiene kaum sichtbar.“ Ursprünglich stand der Meilenstein auf der alten Straße gegenüber der Erlauf und diente in der Zeit um Maria Theresia als Entfernungsanzeiger. Und genau dort soll er auch wieder hin, wenn es nach dem Wunsch von Hottenroth geht. „Ich hatte bereits Kontakt mit der BH Scheibbs, der zuständigen Straßenmeisterei und der Stadtgemeinde Scheibbs“, schildert Hottenroth seine Bemühungen um die Versetzung.

Früher war die Pöchlarner Straße von Gaming über Scheibbs und Purgstall bis Pöchlarn eine der wichtigsten Handelsrouten in der Region. Die Meilensteine zeigten die Meilenzahl von Pöchlarn an. Die Länge der Postmeile betrug rund 7,6 Kilometer. Von den fünf Steinen sind noch drei erhalten. Einer befindet sich zwischen Petzenkirchen und Plaika. „Dieser wurde auf meine Initiative als seinerzeitiger Bildungs- und Heimatwerkleiter renoviert und erstrahlt im neuen Glanz.“ Der in zwei Teile gebrochene Stein wurde geklebt, gereinigt, die Beschriftung nachgebessert und befindet sich bis heute in einem Top-Zustand.

Der zweite Stein steht in Mühling neben der B 25. Stein Nummer 3 im Purgstaller Gemeindegebiet ist verschwunden. Der vierte Pöchlarner Meilenstein soll wieder auf seinen Originalstandort umgesiedelt werden. „Dort wäre er auch ein Fotomotiv für die vielen Radfahrer auf der Erlauftal-Route“, sagt Hottenroth.

Der vierte Meilenstein soll wieder an seinen ursprünglichen Standort umgesiedelt werden. Foto: Wolfgang Zimprich

Der Handelsweg vom Ötscherland bis zur Donau führte auf den alten Straßenverbindungen früher direkt durch die Orte Scheibbs und Purgstall bis in die Nibelungenstadt Pöchlarn. Die Kartause Gaming unterhielt im besitzeigenen Gamingerhof einen Warenumschlagplatz. Eisenwaren wurden von hier aus verschifft, Wein und Proviantwaren kamen von hier ins Ötscherland. Die Kartäuser hatten auch ein eigenes Salz- und Weinprivilegium. Der legendäre Postmeister Josef von Fürnberg betrieb auf der Strecke einen eigenen Postkutschenbetrieb. Auch im südlichen Waldviertel unterhielt er eine Postlinie. Er war Besitzer von Schloss Weinzierl, Schloss Luberegg sowie der Poststationen Melk, Strengberg und Neulengbach. Fürnbergs Grabmal befindet sich an der Außenmauer der Pfarrkirche Wieselburg. Auch Wallfahrer im Glaubens-Dreieck Mariazell, Maria Taferl und Sonntagberg nutzten den Postverkehr mit den Pferdekutschen auf diesen Strecken. Dutzende Wirtshäuser in den Orten profitierten einst vom Postverkehr, den Pferdefuhrwerken und den Handelsströmen. Hottenroth: „Die ehemaligen Meilensteine sind eine sichtbare Erinnerung an vergangene Zeiten und sollen als steinerne Zeugen fortbestehen.“