An den Freitagen, 14. April und 12. Mai, fanden von der Gesunden Gemeinde und Kräuterexpertin Marlene Maschek organisiert zwei Kräuterworkshops in Scheibbs statt. Die Teilnehmerinnen lernten eine Vielzahl an Frühlingskräutern kennen, die das Immunsystem stärken und die Organe reinigen. Gemeinsam wurden kulinarische Kräuterköstlichkeiten und selbstgemachte Kräuterprodukte hergestellt.

Foto: Stadtgemeinde Scheibbs

