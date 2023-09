Scheibbs: Von Heilkräutern über Ägypten bis Qi Gong

Der Start erfolgte bereits mit der ersten Kräuterwerkstatt von Kräuterexpertin und Arbeitskreisleiterin Marlene Maschek. Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren werden noch an drei Samstagen (14. Oktober, 25. November und 16. Dezember, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr) die Heilkräuter in der Polyküche nähergebracht. Einstieg jederzeit nach vorheriger Anmeldung direkt bei der Kursleiterin möglich.

Auch Peter Löwenstein hat wieder einen Fixprogrammpunkt im Herbst. Am Freitag, 20. Oktober, lädt er zu einer Multimediaschau über „Ägypten“ ins kultur.portal Scheibbs (19 Uhr). Der Referent zeigt eine Bilderschau vom Land der Pyramiden, Pharaonen und archäologischen Sensationen von Kairo über Gizeh und einer Schifffahrt auf dem Nil mit dem Highlight, dem Tal der Könige. Die wundervollen Bilder der interessanten Sehenswürdigkeiten wie der Nasser Staudamm, der Tempel von Abu Simbel und der botanische Garten werden mit einer passenden Musik kombiniert.

Am Mittwoch, 15. November, hält Armin Schiller um 19 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Der Mutmacher, ich bin dann einmal glücklich“ im Festsaal des Rathauses. Der Dipl. Mentaltrainer erkrankte am Höhepunkt seiner Karriere als Fußball-Bundesliga-Manager an einem Burnout und an der Schilddrüse. Er hat 40 Kilogramm zu sowie wieder abgenommen und wieder zurück zur physischen und psychischen Gesundheit gefunden. Seine Erfahrungen, Erlebnisse und wie man Burnout vermeiden kann, erzählt er in seinem Vortrag.

Schließlich stehen am 13. Dezember noch ein Vortrag mit Hans Christian Bank über Garten- bzw. Naturtherapie und am 9. Jänner noch ein Qi-Gong-Abend mit Christoph Hudl am Programm. Bei allen Veranstaltungen: Einritt freiwillige Spende.