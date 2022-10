Zach wird erster Wahlzahnarzt im Bezirk Scheibbs

Seit 2002 betreibt Franz Zach seine Zahnarztpraxis in Steinakirchen. „Ich habe in diesen Jahren 12.000 Patienten aufgenommen und 120.000 Einzelbehandlungen durchgeführt“, erklärt der 60-Jährige, der sich nun entschlossen hat, mit Ende des Jahres seine Kassenverträge zurückzulegen und ausschließlich als Wahlzahnarzt weiterzumachen. Aus dem Grund für seinen Entschluss, macht Zach keinen Hehl: „Der Betrieb der Ordination war über viele Jahre hindurch als reine Sozialpraxis geführt. Die Abdeckung der Kosten des Betriebes ist leider nicht ausreichend, denn die Honorarordnung bzw. der Kassenvertrag stammt aus dem Jahr 1957und wurde in den wesentlichen Zügen, außer der Gratis-Zahnspange und Gratis-Mundhygiene für Kinder, nicht verändert.“ Es müsse zu Tarifen gearbeitet werden, die für den Zahnmediziner „menschenunwürdig, demütigend und gesundheitsschädlich sind“. Durch das hohe Investitionsvolumen von rund 400.000 Euro für eine Praxis ergibt sich laut Zach eine durchschnittliche Kostentangente von 400 Euro pro Arbeitstunde. Bei einem Honorar von 20,70 Euro für eine Füllung und 20,60 Euro für einen gezogenen Zahn, ist das für den Arzt keine Zukunftsoption mehr.

Und so werden seine Patienten ab dem kommenden Jahr die E-Card bei einem Zahnarztbesuch getrost zuhause lassen können. Der Kostenersatz bei Wahlarztpatienten beträgt 80 Prozent des Kassentarifes. „Ab kommenden Jahr bin ich der erste Wahlzahnarzt im Bezirk. Aber sicherlich nicht der letzte“, meint Zach abschließend.

Seitens der Zahnarztkammer NÖ sieht man Zachs Entscheidung gelassen. „Das kommt natürlich immer wieder mal vor, dass sich ein Arzt für eine Wahlarztpraxis entscheidet. Bis auf sechs Kassenverträge sind in NÖ aber alle Planstellen vergeben“, heißt es.

