Landesklinikum Scheibbs: Schwaighofer „nur mehr“ Ärztlicher Direktor

Mit 66 Jahren fängt das Leben an, singt Udo Jürgens in einem seiner Welthits. Für Erwin Schwaighofer, seit fünf Jahren Ärztlicher Direktor des Landesklinikums Scheibbs, beginnt mit 66 Jahren das Ende einer beruflichen Laufbahn im Klinikum. Denn Mitte 2023 wird er in Pension gehen. Damit wird auch eine langjährige Ära in Scheibbs zu Ende gehen.

Seit 1985 ist Erwin Schwaighofer im Landesklinikum Scheibbs als Arzt tätig. Nach absolvierter Turnus- und Facharztausbildung zum Chirurgen und Unfallchirurgen erweiterte der aus Ruprechtshofen stammende, mittlerweile 66-jährige Mediziner sein Wissen auf dem Gebiet der Orthopädie und erwarb 2001 den Facharzttitel für Orthopädie. Seit 2005 leitet er den Fachschwerpunkt Orthopädie im LK Scheibbs. Im selben Jahr gründete Schwaighofer auch eine Wahlarztordination in Mank. Mit Jänner 2017 folgte er interimistisch Friedrich Steger als Ärztlicher Direktor des Klinikums. 2018 kam dann das offizielle Direktorsdekret.

Seit Juni 2021 leitet Schwaighofer, der international als Koryphäe im Bereich der Hüft- und Gelenksoperationen gilt, als Primar auch die neue eigene Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Landesklinikum Scheibbs. Die Abteilungsleitung legte Schwaighofer jetzt in jüngere Hände.

Nach 20 Jahren Amstetten jetzt Primar in Scheibbs

Primar Niklas Schreiner ist neuer Leiter der Abteilung Orthopädie und Traumatologie in Scheibbs. Der gebürtige 46-jährige Amstettner wohnt in Ybbs und ist 2003 als Turnusarzt ins Landesklinikum Amstetten eingetreten. Er absolvierte dort die Ausbildung zum Facharzt und war bis Ende 2022 im LK Amstetten tätig – zuletzt als erster Oberarzt und stellvertretender Abteilungsleiter. Nach der Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie absolvierte Schreiner auch Zusatzausbildungen wie das Additivfachdiplom für Sportorthopädie, die Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Traumatologie und schloss den Universitätslehrgang „Health Care Management für medizinische Führungskräfte“ ab.

Schreiner ist Experte im Bereich der Bandscheibenchirurgie, Fußchirurgie und Endoprothetik. „Ich möchte die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen wertschätzend weiterführen und pflege einen partnerschaftlichen, motivierenden Umgang. Qualitätssicherung, Ressourcenoptimierung und Planungstreue sind mir im Sinne einer idealen Patientenversorgung sehr wichtig, um den ausgezeichneten Ruf der Abteilung mit meinem Team bestmöglich halten zu können und dem Auftrag als Endoprothetikzentrum des Mostviertels nachzukommen“, blickt der neue Primararzt motiviert in die Zukunft. Schreiner hat einiges zu verteidigen: Immerhin war die Scheibbser Chirurgie bei der Patientenbefragung schon neun Mal die Nummer eins im Bundesland.

Erwin Schwaighofer wird Schreiner noch bis zu seiner Pensionierung in der Abteilung unterstützen, sein umfangreiches Expertenwissen an die Kollegenschaft weitergeben und auch als Ärztlicher Leiter im Klinikum tätig sein.

