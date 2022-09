Mostviertler treffen sich wieder in Wien

Wolfgang Komatz (net for future GmbH), „Get the Most“-Projektleiterin Margit Fuchsluger und Rosemarie Pichler (net for future GmbH) freuen sich auf viele Gäste beim 6. Mostviertel in Wien-Stammtisch am neuen Campus der internationalen Coding School „42 Vienna“.

Foto: www.eisenstrasse.info