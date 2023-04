Gresten: Gemeinsam für mehr Frauenpower in der Technik

Frauenpower war am Mittwoch bei der Firma Welser Profile angesagt. Neben Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister kamen auch Nina Stift von der Wirtschaftskammer NÖ, Sanda Kern vom AMS NÖ und Elfriede Hell als Stellvertreterin der Industriellenvereinigung NÖ nach Gresten. Sie alle hatten eine Botschaft: mehr Frauen für die Technik zu begeistern.

Dass dies unbedingt notwendig ist, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, betonte Gabriele Theuerkauf von Welser Profile: „Wir glauben daran, dass diverse Teams die Zusammenarbeit verändern und auch verbessern. Gemeinsam sollten wir daran arbeiten, die Vorurteile und Stereotypen wegzulassen und die jungen Damen zu unterstützen, dass sie das nicht abhält, die Leidenschaft für die Technik zu finden.“ Dass Welser Profile hier auf dem richtigen Weg ist, beweist Lisa Watschka. Die 23-jährige gebürtige Wieselburgerin, die jetzt in Gresten lebt, hat hier ihre Lehre abgeschlossen und ist jetzt als Coach und Mentorin im Rahmen der Lehrausbildung im Einsatz. Aktuell bildet Welser Profile 110 Lehrlinge in neun verschiedenen technischen Lehrberufen aus, wobei 15 Prozent weiblich sind.

Geschlechterteilung in den Lehrberufen noch deutlich spürbar

„Das Beispiel zeigt, dass es schon Sinn macht, dass wir immer wieder darauf hinweisen, auch wenn es den steten Tropfen braucht, der den Stein höhlt. Wir müssen dranbleiben“, meint Landesrätin Teschl-Hofmeister. Denn nach wie vor werden pädagogische Schulen zu 91 Prozent von Frauen besucht. Bei Kaufmännischen höheren Schulen beträgt der Anteil 58 Prozent, in den Wirtschaftliche Schulen 84 Prozent und bei den Sozialberufen 77 Prozent. In den technischen, gewerblichen Schulen (HTL) dominieren immer noch die Burschen mit 73 Prozent.

Wo die Geschlechterteilung aber noch deutlicher spürbar ist, ist in der Lehre. Jede 5. Frau wählt eine Lehre im Einzelhandel, jede 10. im Bürohandel, jede 20. wählt die Lehre zur Friseurin. Ein Drittel der Frauen sucht sich eine Ausbildung im Bereich Metalltechnik. „Wo es noch besser werden soll, ist in der Elektrotechnik“, betont die Landesrätin und appelliert an die Frauen, sich bereits in früheren Jahren Gedanken über die Berufswahl zu machen. Die Berufswahl soll bewusst getroffen sowie Verdienst- und Karrierechancen abgewogen werden. „Auch bei Vermeidung von Gewalt bei Frauen spielt die finanzielle Unabhängigkeit eine große Rolle“, weist Teschl-Hofmeister darauf hin, dass Eltern und Erziehungsberechtigten bei der Berufswahl eine wichtige Vorbilderrolle übernehmen.

Technische Berufe bieten zudem bessere Verdienstmöglichkeiten. Im ersten Lehrjahr kann eine Metalltechnikerin um etwa 1.400 Euro mehr verdienen als ein Friseurlehrling. Im vierten Lehrjahr ist der Unterschied mit 8.000 Euro besonders groß.

„Der Girls‘ Day ist die Gelegenheit, um die eigenen Interessen zu entdecken und das berufliche Potenzial zu erkunden. Sandra Kern, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ, dazu: „Viele junge Frauen bringen Talent und Potenzial für Ausbildungen mit Zukunft im handwerklich-technischen Bereich mit. Oft sind sie sich dessen aber gar nicht bewusst oder sie haben zu wenig Informationen über die Möglichkeiten und Unterstützungsangebote, die es gibt. Am Girls‘ Day haben Schülerinnen die Gelegenheit, spannende Berufe in den niederösterreichischen Unternehmen kennenzulernen.“

„Mehr als zwei Drittel aller Industriebeschäftigten arbeiten bereits in den Bereichen Mathematik, Information, Naturwissenschaften und Technik, in denen auch zukünftig viele moderne und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen werden. Trotzdem sind junge Frauen in technischen Lehrberufen und Studiengängen immer noch unterrepräsentiert und verpassen dadurch die besten Karrieremöglichkeiten. Die Industrie gibt die Hoffnung nicht auf, dass bald kein Girl’s Day mehr notwendig sein wird, um junge Frauen für die großartigen Berufsperspektiven in naturwissenschaftlich-technischen Bereichen zu begeistern,“ betont Elfriede Hell Vertreterin der Industriellenvereinigung NÖ.

