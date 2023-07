Wieselburg-Land stellt einen der beiden Geschäftsführer

In der jüngsten Sitzung fällte der Gemeinderat von Wieselburg-Land den notwendigen Gesellschafterbeschluss für die Glasfaser Mostviertel Ost GmbH, die ab 2024 den weiteren Glasfaserausbau in zwölf Gemeinden der Region vorantreiben will. Neben Wieselburg-Land sind aus dem Scheibbser Bezirk auch noch die Gemeinden Oberndorf und St. Georgen/Leys in dieser Gesellschaft mit dabei. Als künftige Geschäftsführer dieser Gesellschaft sollen der Manker Stadtchef Martin Leonhardsberger, der auch schon die Vorarbeiten koordiniert hat, sowie Gerhard Groiss, Amtsleiter der Gemeinde Wieselburg-Land, fungieren. Am Montag, 24. Juli, findet die Gründungsversammlung der Gesellschaft statt.

Beim Projekt handelt es sich um ein Projekt der Superlative: Rund 46 Millionen Euro beträgt die Kostenschätzung für die 500 Kilometer Leitungen, mit denen 2.800 Haushalte versorgt werden sollen. Die nöGIG unterstützt bei der Konzeptionierung und Fördereinreichung, das Ingenieurbüro Schuster aus Wieselburg macht mit den Gemeinden die Detailplanung. Jede der zwölf Gemeinden nimmt eigens 10.000 Euro für die Einreichung in die Hand. Bis zum Herbst soll die Fördereinreichung beim Bund fertig sein. Die Ausschreibung erfolgt über den Winter. 2024 soll Baubeginn sein.